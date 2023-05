Periódico La Jornada

Sábado 6 de mayo de 2023, p. 19

La declaración de ayer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que decretó el fin de la emergencia sanitaria por covid-19 podría tener ramificaciones para los acreedores de Tv Azteca que intentan cobrar 400 millones de dólares de bonos impagos, de acuerdo con Bloomberg.

El año pasado, la televisora, cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico del país, obtuvo un fallo de un juez de la Ciudad de México que determinó que la empresa no estaba obligada a efectuar los pagos por 400 millones de dólares hasta que la OMS declarara oficialmente el fin de la pandemia. Bank of New York Mellon –el fideicomisario que representa a los acreedores– conoció el fallo a finales de febrero de este año.