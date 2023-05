Abril Del Río

Periódico La Jornada

Sábado 6 de mayo de 2023, p. 6

Tras una audiencia que se extendió por más de 20 horas en el Reclusorio Norte, el ex presidente de la Federación Mexicana de Natación Kiril Todorov fue vinculado a proceso por seis meses para investigación complementaria por el delito de malversación de fondos por 155 millones 770 mil pesos, sin ninguna medida cautelar extra, por lo que podrá continuar el proceso en libertad.

Hemos salido de esta audiencia, que como ustedes se han dado cuenta fue muy extensa, toda la noche. Hay una nueva vinculación sobre el mismo tema, soy muy específico en ello, no es un hecho nuevo ni una situación distinta. La intención es que se siga investigando seis meses más , dijo Todorov al salir del centro penitenciario, hacia las 9:30 horas del viernes.

Ha sido algo muy triste. No hubo ese deseo de la Fiscalía a una colaboración. Esta investigación se ha hecho en una auditoría forense de niveles titánicos. Las afectaciones de salud que tengo documentadas han sido lamentables. Todo esto devino una afectación histórica para los deportes acuáticos en México. Pido que no me vincule a proceso , argumentó Todorov hacia la madrugada en la audiencia ante el juez que conduce el caso, José Rivas, y representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Y en una sala contigua, medios de comunicación.

Verónica Román, abogada que lleva el caso de Todorov, se extendió por más de 10 horas en un monólo-go de defensa, mayormente sustentada en el uso de recursos públicos y privados autogenerados que debió manejarlos como responsable de las cuentas bancarias de la FMN, como asociación civil, de 2009 a 2021.