En honor a la verdad, es menester recordar que la historia sufre de mil distorsiones, pues quienes hoy se jactan de que la Filarmónica de Viena es LA orquesta de Bruckner, no corresponden su aserto con la realidad.

Sucede que en la música de Anton Bruckner no se trata de preferencias, sino de experiencias. Ya lo dijo Sergiu Celibidache (1912-1996): a la música de Bruckner, tan compleja, tan poblada de dificultades técnicas y contenidos, no hay que entenderla, hay que vivirla, sobre todo sus espectaculares apoteosis y, si somos capaces de vivirla, es que hay algo de su grandeza en nosotros. Algo semejante a la semilla de la budeidad, que todos poseemos aun sin saberlo.

▲ Retrato de Anton Bruckner. Foto ÖNB-Mahler Foundation

Llegó a hacer, así, hasta cinco versiones de la misma sinfonía, tras la siguiente máxima: Crear es también recrear lo creado, y recrearse en esa recreación . Se convirtió en uno de los grandes autores más ocupados en autocorregirse.

La noche del estreno de su Tercera con la Filarmónica de Viena fue una de las más tristes de nuestro amado músico: además de las burlas, insultos, abucheos, el escaso público fue abandonando poco a poco la sala y al final se quedaron unos seis o siete, sus alumnos, entre ellos Hugo Wolf y Gustav Mahler (por cierto: la música de Mahler no tiene razón de ser si no se conoce, antes y después, la música de su maestro, Bruckner), quienes acudieron al podio a consolarlo, mientras él lloraba a mares, destrozado: “Lasst’s mi aus, die Leut voll’n nix von mir wissen”, balbuceó en su alemán rural (Déjenme solo. La gente no quiere saber nada de mí.)

Lágrimas vierto.

En contraste, es imposible no llorar de felicidad cuando transcurren los torrentes metafísicos, los caudales de sonido de Anton Bruckner.

Hay en la terminología musicológica una palabra, acorde , elemento que Wagner, el maestro de Bruckner, descubrió en su poder de representar las fuerzas cósmicas del universo para que esas potencias se conviertan en sustancia humana al tomar forma en la melodía.

Un acorde consiste en un conjunto de notas que suenan simultáneamente o en sucesión y constituyen una unidad armónica.

A partir de ahí, el asunto puede complicarse a placer: por ejemplo, un acorde puede ser escuchado sin que suenen todas sus notas, o bien conformarse variantes ad infinitum en una sucesión de matices que resulta sencillamente fascinante.

Ese sistema de acordes procura una impresión que confunde a músicos, directores de orquesta y público: la apariencia de la repetición, pero en realidad ningún compás se repite, siempre tiene variantes perceptibles por mentes atentas, corazones bien abiertos.

El secreto para vivir la música de Bruckner es su noción de acordes, o bien su manera de trascender la sucesión de estos. Forma así un sistema de acumulación de energía que se va juntando, se va juntando, se va juntando, hasta alcanzar estallidos de volcán, momentos de intensidad escalofriante, instantes incandescentes y, en el momento en que estamos en lo más alto de la ola, sucede la magia: el silencio.

Un silencio repentino donde nunca se apaga el sonido, fenómeno de la física que mueve neuronas que de otra manera no se activarían, produce un estado de encantamiento en el escucha. Es por eso que las melodías de Bruckner poseen un encanto irresistible, un aroma poético que enamora.

Bruckner llevó a sus límites el poder transformador del acorde. Desarrolló un sistema de acordes como elementos de lo sublime como navíos hacia el cosmos, hacia el infinito, hacia la médula de la divinidad de todo escucha atento.

De manera que la escucha de las sinfonías de Anton Bruckner conduce a la contemplación mística.

La parte infinitesimal de divinidad que hay en todos nosotros se pone en movimiento.

El Ciclo Viena de Christian Thieleman es lo más nuevo del universo Bruckner, cuya aporía mayor es ser un autor poco conocido, pero quienes lo conocemos, lo hacemos a fondo, por completo. Nos damos, nos entregamos.

El primer bruckneriano de la historia es Eugen Jochum (1902-1987), quien grabó dos ciclos con las sinfonías de Bruckner y la Filarmónica de Berlín, la Orquesta de la Radio Bávara y la Staatskapelle Dresden.

En su momento, Herbert von Karajan (1908-1989) hizo su ciclo Bruckner también con la Filarmónica de Berlín. En tanto, el maestro Günter Wand (1912-2002) es considerado por muchos el intérprete bruckneriano por excelencia.

En lo personal, y es consenso entre conocedores, las grabaciones de Sergiu Celibidache con todas las sinfonías de Anton Bruckner son la máxima expresión poética, espiritual, amorosa que puede existir en música.

Y sabemos que la música es, con la poesía, la más elevada expresión de lo humano, lo frágil, lo poderoso, lo divino y terrenal que somos todos. Es por eso que lloramos cuando suenan los torrentes Bruckner en los altavoces.

[email protected]