▲ El ex presidente de la Federación Mexicana de Nataciónllevó cinco contenedores con documentos para alegar su inocencia ante la acusación por peculado que interpuso la UIF. Foto Roberto García Ortiz

Abril del Río

Periódico La Jornada

Viernes 5 de mayo de 2023, p. 34

El ex presidente de la Federación Mexicana de Natación Kiril Todorov se mantendría en audiencia en el Reclusorio Norte hasta avanzada la madrugada de este viernes y al cierre de esta edición su defensa continuaba con el desahogo de pruebas para impedir que se le vincule a proceso por peculado.

Verónica Román, abogada del dirigente señalado desde 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera de desvío de recursos, expuso más de cinco horas un monólogo que el juez asignado al caso, José Rivas González, interrumpió en dos ocasiones llamando a recesos y solicitando a la defensa que acotara; sin embargo, ésta prosiguió.

La audiencia no pudo dar inicio a la hora programada (13) debido a que el impartidor de justicia notó que el ex directivo de la natación de origen búlgaro, quien se presentó a la audiencia de forma remota, no contaba con intérprete, cómo él mismo había solicitado en la diligencia anterior, en 2022.