Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 5 de mayo de 2023, p. 16

Las torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que en la llamada guerra sucia sufrieron estudiantes, militantes de grupos armados y disidentes marcó también a sus familias, que en muchos casos quedaron destrozadas , varias con dos o más integrantes ausentes o desplazados. Sigue habiendo una deuda con ellas , aseveró Dalid Mondaca, sobreviviente del halconazo del 10 de junio de 1971.

En la última sesión del Diálogo por la verdad, zona centro, convocado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad sobre las violaciones graves a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, participaron sobrevivientes de la represión al movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 y de organizaciones político-militares, quienes narraron no sólo su vivencia personal, sino también la de sus familias.

Alfredo Tecla, ex miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre, continúa buscando a su madre, Ana María Parra; sus dos hermanas, Violeta y Artemisa, y su hermano, Adolfo, quien sólo tenía 15 años y hasta ese momento no había participado en ningún movimiento.

En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco expuso cómo fue torturado por agentes del Estado, encabezados por Miguel Nazar Haro, quien fue titular de la entonces Dirección Federal de Seguridad. Los toques eléctricos, golpizas y vejaciones fueron cometidos en Tlaxcoaque, la prisión de Lecumberri y el Reclusorio Oriente.