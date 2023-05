La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, sometió a consulta del pleno la petición de la CJEF y por unanimidad acordaron seguir adelante como lo tenían planeado, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral .

Los ministros coincidieron en que ambos temas se refieren a actos legislativos distintos, por lo cual no ocurrirá que haya sentencias contradictorias ni se afectarán los principios de seguridad y certeza jurídica.

En un comunicado posterior, la SCJN detalló que, a las acciones de inconstitucionalidad de 2018, bajo la ponencia de la ministra Ortiz Ahlf, no se les dio trámite como asuntos electorales y sus proyectos de resolución no han sido aún presentados ante la Secretaría General de Acuerdos, por lo cual no pueden ser votados aún.

Así pues, el lunes próximo sí comenzará el análisis de los proyectos del ministro Pérez Dayán sobre las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas el 27 de diciembre del año pasado.

La propuesta es invalidar ambas reformas, por considerar que en su aprobación se incurrió en violaciones al proceso legislativo.