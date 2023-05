El senador Cravioto destacó que el bloque de contención anunció que impugnará en la Corte la mayoría de las reformas, que son de gran relevancia para el país. Por ejemplo, dijo, la ley minera, que restringe toda la actividad, muchas veces arbitraria, que tenían las empresas mineras en muchas comunidades del país, a las que pone límite, para dar prioridad al desarrollo de las comunidades y no al negocio de las corporaciones privadas.

Otras de las reformas se refieren a la protección del espacio aéreo mexicano y al impulso de la aviación nacional. “Si la Suprema Corte de Justicia echa abajo esta última, se perjudica al turismo, que es una de las industrias más importantes para recabar divisas en México.

Igualmente, dijo, la oposición va a impugnar la modificación por la que desaparece la Financiera Rural para dar paso a una institución que verdaderamente va a ayudar al campo mexicano y no a las grandes empresas productoras de alimentos.

“Sabemos que a la derecha no le gustaron estas reformas y quiere pararlas, porque no van con su proyecto político, en beneficio de las élites económicas. Por eso no las votaron a favor. Pero la Suprema Corte tiene que tener una actuación imparcial, no parcial, no partidizada y menos ideologizada .

En ese mismo sentido se pronunciaron los senadores Napoleón Gómez Urrutia, Antares Vázquez, Daniel Gutiérrez Castorena, Arturo Moo y Gloria Hernandez, entre otros.