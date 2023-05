En distintas resoluciones tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como en la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se fincaron responsabilidades a tres de los aspirantes presidenciales de Morena: Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum.

Esta sala especializada consideró que no se acreditan los actos anticipados de precampaña y campaña, al no existir una proximidad que ponga en riesgo el siguiente proceso electoral federal y no hay datos ciertos o indiciarios de una estrategia de promoción anticipada, a partir de una planificación coordinada con objetivos claros y predefinidos, de los cuales pudiera advertirse una característica indispensable en el estudio de este tema: la sistematicidad , dice un fallo relacionado con Ebrard.