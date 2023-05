Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 5 de mayo de 2023, p. 8

Prefiero no ser nada; prefiero no participar en nada, antes de traicionar al Presidente de la República , sostuvo el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en conferencia de prensa, en la que expresó que está muy satisfecho por el rencuentro con Andrés Manuel López Obrador, después de no haber tenido comunicación con él durante dos años.

Agregó que lo sucedido el fin de semana fue afortunado para él, ya que reconoce y respeta al mandatario, con quien ha caminado una larga travesía de 26 años .

Además, subrayó, su gesto deferente y amable después de dos años me hace responder con la misma actitud. Nobleza obliga . Detalló que en esa reunión del pasado viernes en Palacio Nacional platicó en corto con López Obrador, y me pareció un rencuentro benéfico para el movimiento .