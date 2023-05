Enrique Méndez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de mayo de 2023, p. 7

El coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, atribuyó a Va por México (PRI, PAN y PRD) que la discusión para reducir la semana laboral de seis a cinco días se aplazara a septiembre, aun cuando ya había un dictamen aprobado.

La petición fue que se tramitara después de las elecciones en Coahuila y estado de México, lo cual no es justo para los trabajadores, pero así son algunos políticos , dijo. Esta iniciativa la presentó nuestra compañera Susana Prieto y se sumó Movimiento Ciudadano; sin embargo, no pasó al pleno porque Va por México no quiso votar reformas constitucionales , subrayó.

Según Mier, la oposición “a duras penas quiso estar para votar el cambio al Fovissste (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), que fue un gran avance. Me dijeron: ‘Nacho, no vamos a acompañar la reforma constitucional (en materia laboral)’. En Morena no nos alcanzan los sufragios. Necesitamos 334 y teníamos 295, más o menos. No lo íbamos a lograr. Al final, platicando con los coordinadores, en septiembre sí vamos”.