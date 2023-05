–Sí, sí, algunos sí. Pero hagan la cuenta, vean el reportaje; no es nada, es una desesperación, calumnia.

–Pues sí, deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, o sea, nada que ver con Loret de Mola, que se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro. Pero, ¿qué demanda? Nada. ¿Cuál es el problema? Nada –respondió el mandatario.

Por la mañana, en su conferencia, el Presidente continuó: Loret saca un reportaje de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo, si se puede llamar así, que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece al hampa del periodismo; no pasa nada, porque no es cierto . Apuntó que ese periodismo muestra que están desesperados .

Al referirse a un contenido periodístico del portal de Carlos Loret de Mola en el que se señaló que amigos de su hijo Andrés tendrían cuatro contratos con dependencias federales para construcciones por más de 100 millones de pesos, el mandatario descartó un probable conflicto de intereses y pidió hacer cuentas, no es nada .

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es rotundamente falso que sus hijos estén haciendo negocios ligados al gobierno federal. Mis hijos no son corruptos , remarcó en la mañanera de ayer.

–¿Hay conflicto de intereses? –se le insistió.

–Nada absolutamente. Nada, no hay ningún problema. Que porque el primo del amigo de la hermana, que es amiga de Andrés. ¿Y? Nada. Vean, o sea, ustedes mismos hagan el análisis del reportaje. Es muy sencillo: hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, como dos o tres, y una que no se puede ocultar, pues es el dinero.

Lamentó que se haya hostigado a su hijo mayor en el exterior de su domicilio. “Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón, a esperarlo ahí –dos miembros de la organización Mexicanos contra la Corrupción–, es acoso. Pero ya dije a mis hijos: ‘Aguanten, no caigan en ninguna provocación’. Es como si yo voy o va gente a la casa, eso no se debe de hacer, de Loret o de Claudio X. González, o de López-Dóriga. No, esto es debate público político.”

El Presidente rechazó que su gobierno pretenda regular el contenido de medios, pues esos debates ayudan a que se transparente la vida pública.

“Libertad de expresión, libre manifestación. Sí, se exceden, porque los entiendo, están muy desesperados […] nada de regular, controlar, nada; libertad. Y son muy buenos estos temas porque ayudan a que se vaya tomando conciencia, y que no se manipule, que no se engañe”.

Afirmó que antes ha enfrentado ataques similares. Hizo dos propuestas a Loret: que si tiene pruebas de actos de corrupción de su familia lo denuncie ante la Fiscalía General de la República, y en segundo lugar lo exhortó a intercambien bienes familiares. Me voy a rayar.

El mandatario mencionó a personajes con los que tiene diferencias desde hace tiempo: el propio Loret de Mola, López Dóriga, Raymundo Riva Palacio, Pablo Hiriart, Sergio Sarmiento, Enrique Krauze, Ciro Gómez Leyva, Carlos Alazraki y Ramón Alberto Garza, entre otros.