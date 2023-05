Emir Olivares y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de mayo de 2023, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que a diferencia de lo que sucedía en el pasado, en su administración no hay ningún grupo (de la delincuencia) protegido . Agregó que en los diálogos de cooperación en materia de seguridad con la Casa Blanca, México ha puesto sobre la mesa la necesidad de que Estados Unidos intensifique sus esfuerzos para evitar el tráfico ilícito de armamento hacia nuestro país.

Interrogado en su conferencia de ayer en Palacio Nacional sobre la supuesta carta de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en la que se deslindan de producir fentanilo, el mandatario dijo que desconoce el contenido del presunto escrito, aunque en el gabinete de seguridad se habló del tema.

“Nosotros sobre eso no opinamos, actuamos de conformidad con lo que establece el marco legal y no especulamos (…) no se protege a nadie y se persigue a todos los que cometen ilícitos, no hay impunidad”.

Ha quedado de manifiesto, reiteró, que en gobiernos anteriores se protegía a un cártel y se perseguía a otros; incluso hasta los del cártel protegido actuaban como policías para combatir a los adversarios. Eso no, aquí está bien pintada la raya, hay una frontera, autoridad y delincuencia, y es parejo .

El jefe del Ejecutivo informó además que recibió ayer de su homólogo estadunidense, Joe Biden, una carta en la que entre otras cosas le agradece el trabajo conjunto en temas como migración, armas y fentanilo y el haber recibido el martes pasado a su asesora en Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall. Aunque no dio más detalles del contenido de la misiva.