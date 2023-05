E

n un pasaje de la mañanera de ayer, el presidente López Obrador subrayó que mediante concesiones mineras otorgadas por los gobiernos neoliberales las empresas privadas obtuvieron, sólo de oro y plata, como mil veces más de lo que se llevaron los españoles en los tres siglos de Colonia , y destacó que fue devastador el proceder de los corporativos sectoriales, en abierta complicidad con los tecnócratas. Como ejemplo, recordó la brutal explotación del Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde un consorcio canadiense arrasó esa área y a la población respectiva.

Recordó que en el régimen neoliberal se otorgaron miles y miles de concesiones mineras, que amparaban la explotación de 120 millones de hectáreas. Fue tanto el territorio concesionado para la explotación minera, que no acabarían de explotarlas en siglos, en milenios, porque estamos hablando de 60 por ciento del territorio nacional; es lo que concesionaron los gobiernos neoliberales. Nosotros lo que dijimos fue: no se entrega ninguna nueva concesión, y no lo hemos hecho . Pero no sólo se utilizaron para la obtención de oro, plata y más, sino para especular; se creó un mercado negro de concesiones, amén de que no pocos de los títulos otorgados se utilizaron para especular, como sucedió con los contratos para explotar petróleo tras la reforma de Peña Nieto (a estas alturas, 10 años después de su aprobación, sólo tres de los 110 beneficiados se dedican, aún en proporciones mínimas, a extraer petróleo; el resto, a especular). Querían filete , dijo el mandatario, y muchos de los funcionarios que autorizaron esos permisos se fueron a trabajar a las empresas beneficiadas.

De ese enorme territorio concesionado, los corporativos nacionales y foráneos obtuvieron y obtienen multimillonarios ingresos, sin beneficio alguno para el país. De hecho, la actividad privada en la explotación minera sólo ha depauperado las de por sí empobrecidas zonas, poblaciones y estados de las que extraen los metales, siempre con el aplauso –y una que otra coima– de los gobiernos neoliberales.