a idea de libertad unida a la autonomía individual prevaleciente en la Edad del Progreso –que es una libertad negativa, el derecho a la exclusividad, a la autosuficiencia, a no estar obligado con otros– es considerada como un concepto alienado por las generaciones milenial y Gen-Z, que han crecido en un mundo que está cambiando de la propiedad al acceso, del valor de cambio al valor de compartir, de mercados a redes, de una obsesión por la exclusividad a una pasión por la inclusividad, continúa diciendo Jeremy Rifkin (JR) en The Age of Resilience, que empecé a narrar en la entrega del 28/4/23. Estas generaciones juzgan su libertad por el grado de acceso que tienen para participar en las plataformas que proliferan ahora. Ser libre para una generación digital es ser capaz de participar en todas ellas. La libertad como acceso e inclusividad constituye el fundamento político de la parescracia, sobre la cual JR señala que “la historia sugiere que vamos dirigidos hacia este cambio político fundamental de un mayor papel para la parescracia distribuida en los asuntos de gobernanza. Las asambleas de pares no buscan ser un apéndice ad hoc de la democracia representativa, sino algo mucho más transformacional. La parescracia distribuida es un reto a la noción misma de democracia representativa como única manera de gobernar”. Añade que los gobiernos nacionales, estatales y locales probablemente no desaparezcan, pero cambiarán en las próximas décadas y, tras siglos de una estructura piramidal de arriba abajo, nos moveremos hacia un patrón más lateral y distribuido en el que la toma de decisiones será cada vez más ejercida al nivel más íntimo de la biorregión. El autor ofrece los ejemplos de la presupuestación participativa en Porto Alegre y el control comunitario de escuelas y la supervisión comunitaria de la policía en Chicago. Discute las diferencias entre gobernanza distribuida y descentralizada. Defiende la primera en la que hay una especie de cogobierno entre la parescracia y el gobierno tradicional. Compara lo ocurrido en el Reino Unido y Francia en materia de parescracia para fines de control del cambio climático y sugiere que las fortalezas de ambas experiencias pueden combinarse. Concluye el capítulo 12 señalando que “sólo una parescracia distribuida que actúe como intermediaria entre el barrio y la biorregión, la sociedad civil y el gobierno representativo, pueden asegurar que todo el peso de la comunidad se hará valer en respuesta a la resilvestración ( rewilding) de la tierra” que el cambio climático está generando. Hasta hace poco, señala, la movilización de la sociedad civil era espontánea en reacción a las catástrofes, pero ahora que son más frecuentes, la respuesta se ha estado institucionalizando mediante asambleas ciudadanas que trabajan al lado de gobiernos locales. Añade que “la lucha por adaptarnos al cambio climático será ganada o perdida dependiendo de que cada barrio y comunidad pueda movilizar y desplegar una infraestructura resiliente que dará nueva vida a La Tierra y nos dará una segunda oportunidad de encontrar nuestro nicho adecuado. Traer la gobernanza al suelo en el que vivimos con nuestras compañeras-criaturas es la única manera viable de aferrarnos a nuestro futuro como especie y enmendar la violencia que hemos infligido a la Tierra. Esto significa tomar una decisión consciente de reunificarnos con la comunidad de la vida y adaptarnos a nuestra casa planetaria usando sistemas de modelaje social/ecológicos complejos. Esto es lo que significa ser resilientes. Sólo entonces tendremos los medios para florecer de maneras enteramente nuevas. El primer paso es un compromiso de toda la especie para participar en una gobernanza parescrática fuerte en nuestras biorregiones, con la misión de nutrir y sanar las áreas comunes ecológicas que nosotros y nuestras compañeras-criaturas habitamos. Este proceso empieza liberando nuestro atributo más definitorio como especie, cableado en nuestra biología: nuestra capacidad de sentir y experimentar ( experience) un profundo apego empático con otros seres”.