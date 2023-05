E

l aplanamiento político de Ricardo Monreal ante el poder decisorio del presidente López Obrador implica un relativo desbalance en el rejuego de las verdaderas opciones corcholatosas supervivientes y abre el camino al relevo del zacatecano en la coordinación del Senado, al asumirse como una especie de soldado de Palacio Nacional dispuesto, dijo en una declaración hecha en tono melodramático, a no ser políticamente nada, a no aspirar a nada, con tal de no traicionar al actual Presidente de la República.

Es de suponerse que las palabras categóricas pronunciadas por Monreal ponen fin a una larga telenovela iniciada en 2017, cuando el mando superior de Morena decidió que Claudia Sheinbaum fuera la candidata a gobernar la Ciudad de México, a lo que el ex gobernador de Zacatecas se opuso por considerar que había un pacto para que él ejerciera la jefatura delegacional de Cuauhtémoc como antesala para la candidatura chilanga mayor, que quedó en manos de Sheinbaum.

Las especulaciones políticas se dirigen ahora hacia la manera en que se procesará esta salida de cuadro de Monreal, quien ha asegurado que no dejará Morena ni buscará candidatura alguna desde la oposición. Mucho se habla de un arreglo entre los dos adversarios originales, para que Monreal termine apoyando a Sheinbaum. También podría arreglarse con Adán Augusto López Hernández, en caso de que éste resultara pieza necesaria de relevo ante un enfrentamiento firme de Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Por lo pronto, Ebrard tendrá que esperar hasta después de las elecciones del estado de México y Coahuila para continuar con la presión para que la dirigencia formal de Morena defina términos de la competencia interna, entre ellos la fecha en que deben renunciar a sus cargos. Mario Delgado ha planteado que los ánimos rumbo a 2024 deben supeditarse a la lucha por 2023, así que el canciller debería mantenerse en su cargo actual, al que podría renunciar en cualquier momento o ser removido, por corresponder a una designación presidencial (igual que sucede con el secretario de Gobernación), mientras Sheinbaum fue electa por voto popular.