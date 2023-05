Sería masoquismo votar por alguien que no sea candidato de Morena y las pruebas y los resultados están a vista de todos, sólo los traidores a la patria no lo ven.

Javier Montiel / Puebla

Al último votaría por ella, pero en realidad no me agrada como candidata de la 4T. Me inclino más por Adán Augusto o Ebrard; ella no.

Isela / Texcoco

¿Quiénes son los nombrados después de Claudia? Aunque es sarcasmo, es la realidad: ¿Quiénes son esos personajes impresentables? Tal vez la única que se salvaría es Beatriz Paredes, pero todos han sido parte de la corrupción pasada y de la actual.

Abraham Alvarado Vargas / CDMX

Ninguno de los demás mencionados pueden tener aceptación personal ni menos de partido político alguno o del bodrio de supuesta coalición al ser más de lo mismo. Ya el Edomex está poniendo muestra en sacar a los de siempre y lograr el cambio.

G. Rubén Montenegro Glez / Toluca

Ya hicimos historia en 2018 con AMLO, ahora volveremos hacer historia al llevar a la primera mujer a la Presidencia y qué mejor que sea de izquierda.

Samuel González / CDMX

Dudo que llegue a ser candidata de Morena, tendrá educación y todo, pero no sabe gobernar, aparte de que toda la falta de mantenimiento del Metro recayó sobre ella.

Daniel Barrios Espinosa / Puebla

Votaría por Claudia Sheinbaum únicamente por ser candidata del movimiento popular; sin embargo, si otro fuera el candidato lo haría con gusto. La señora Sheinbaum está promoviendo la gentrificación.

Salvador González Mójica / CDMX

Por la Doctora Claudia Sheinbaum, aunque tiene a su alrededor gente no muy grata. Me gustaría mucho que voltee a ver al magisterio de la Ciudad de México; percibimos muy poco, se nos ha cansado en demasía con carga administrativa, queremos homologar salarios, bonos, aguinaldo y otras prestaciones a comparación con nuestro vecino, estado de México. ¡Muchos docentes solicitamos su atención y apoyo!

Maricruz Salazar / CDMX

Votaría por Adán o Marcelo. ¿Por qué tienen que poner a fuerza a Claudia? Que termine su gestión para no dejar tirado el encargo que le dio la gente de la Ciudad de México.

Cuauhtémoc / Villahermosa

