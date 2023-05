En memoria del diplomático Carlos Saavedra Lamas

e cumplen hoy 64 años del fallecimiento de Carlos Saavedra Lamas, extraordinario diplomático argentino. Es importante recordarlo por ser el primer latinoamericano en ganar el Premio Nobel de la Paz, en 1936, por su labor en la concertación y firma del Pacto antibélico Saavedra Lamas en Buenos Aires, Argentina, en 1935. En la suscripción del acuerdo participaron 21 naciones, entre ellas México.

Dicho acuerdo se realizó para finalizar el terrible conflicto entre Paraguay y Bolivia en la Guerra del Chaco Boreal (1932-1935), por el territorio en disputa con acceso al mar y con supuestos yacimientos de petróleo.

De acuerdo con datos del gobierno paraguayo, la guerra cobró la vida de casi 100 mil personas, y años después se demostró que en el Chaco Boreal eran inexistentes las reservas de petróleo previstas. Esa guerra es considerada la más funesta en la historia latinoamericana del siglo XX.

Javier Rivera Rivera

Reprueba llamado de académicos de la UAM

La carta de académicos que ayer apareció en El Correo Ilustrado respalda la intención de las autoridades de aprobar el calendario en el Colegio Académico para luego presionar a las jóvenes estudiantes de la UAM. Pero, además, contiene una grave provocación: convoca a profesores y profesoras a presentarse el lunes próximo a las puertas de las unidades para reiniciar labores (¿quiérase o no?). Descalifica también la obstinada resistencia de las compañeras al afirmar que la duración del paro se debe a la injerencia de Morena y del Situam (y no tanto a ellas). Y no falta quién use la carta y las firmas para tomar una microscópica venganza personal, ya que alguna(s) fueron colocadas en la orfandad presupuestal al eliminar Morena el nicho de privilegio que tenían en el Conacyt (el Foro Consultivo). Y también porque pasan los años y el sindicato blanco que impulsan no ha podido impedir que el Situam siga manteniendo la titularidad del contrato colectivo de académicos y administrativos. No todos asumimos esas nobles motivaciones.

Hugo Aboites, UAM-X

El CCT de la UNAM viola la Carta Magna, afirma

Estimado doctor Enrique Graue, rector: hay fallas enormes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), violaciones constitucionales.

El primero de mayo recuerda que la Constitución es la ley suprema; por tanto, el artículo 123 rige.

El contrato colectivo de trabajo (CCT) UNAM-Apaunam viola ese artículo y la Carta Magna en forma flagrante. El capítulo III, del ingreso, estabilidad y duración de las relaciones de trabajo del personal académico, artículos 13 al 21, está determinado por una norma inferior. Es decir, todo el CCT rige por encima de la Constitución, pues el estatuto del personal académico (EPA) lo determina todo. El EPA está por encima del 123.

Los trabajadores académicos solicitamos se derogue este CCT de inmediato.