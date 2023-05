Juan Pablo Duch

Viernes 5 de mayo de 2023

Moscú. Rusia responsabilizó ayer a Estados Unidos de haber planeado y ordenado el atentado contra la vida del presidente Vladimir Putin con el uso de dos drones que atribuye a Ucrania, derribados el miércoles al aproximarse a las oficinas del mandatario en el Kremlin, en pleno centro de la capital rusa.

“Sabemos muy bien que las decisiones sobre este tipo de acciones, sobre este tipo de atentados ‘terroristas’, no se toman en Kiev. Se toman en Washington. Y Kiev siempre hace lo que le dicen que haga”, acusó su portavoz, Dimitri Peskov, y precisó: A menudo Kiev ni siquiera determina los propios objetivos, sino que se definen en Washington y luego se comunican a Kiev para que los cumpla .

Remató la frase: Y no siempre se le da a Kiev el derecho a elegir los medios .

Ante los reporteros de la fuente, respondió categórico si en, opinión del Kremlin, Estados Unidos estaba implicado en el fallido atentado: Sin duda. Washington dicta a Kiev qué objetivos fijar y cuáles medios usar, todo se decide ahí .

Al otro lado del Atlántico, en declaraciones a la cadena de televisión NBC, John Kirby, coordinador de Comunicación Estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, desmintió que la Casa Blanca haya tenido algo que ver con el atentado en Moscú.

No sabemos qué ocurrió

Aún no sabemos qué ocurrió, no podemos hacer una valoración de los hechos. Esta mañana escuché comentarios de Dimitri Peskov, afirmaciones de que estábamos implicados de alguna manera, de que Washington estaba implicado. Puedo asegurarles que no hubo ninguna implicación de Estados Unidos. Haya sido lo que haya sido, Washington nada tuvo que ver .

El vocero de Kiev, Mikhaylo Podolyak, volvió a negar que Ucrania haya lanzado los aparatos voladores no tripulados: Aquí tienen los ingredientes de toda una puesta en escena: Kremlin, drones, dos individuos vistos en la escalera de la cúpula del Senado, pausa de 12 horas antes de hacer pública la noticia, aparición simultánea del video desde diferentes ángulos. Teatro puro. Absolutamente .