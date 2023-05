Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de mayo de 2023, p. 29

Hermosillo, Son., Cecilia Patricia Flores Armenta, lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo ayer que encontró los que podrían ser los restos de uno de sus dos hijos desaparecidos hace cuatro años en Bahía de Kino. El hallazgo se dio durante una jornada de búsqueda. Esta es la tercera ocasión en que Flores afirma que localizó a su primogénito.

Después de recibir una llamada anónima que señaló el lugar donde supuestamente se encontraban los restos de Marco Antonio Sauceda Flores, el colectivo de mujeres que busca a sus familiares desaparecidos salió la mañana de ayer rumbo a un predio ubicado en el kilómetro 87 de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino .

Alrededor de las 11:30 horas, las rastreadoras reportaron el hallazgo de restos humanos y ropa abandonados en la zona. De inmediato, Flores Armenta indicó que por las características de la osamenta y las prendas, pudiera tratarse de su vástago.

“Creo que es mi hijo Marco Antonio, y si es él no es como me gustaría encontrarlo… pero sus cuatro hijos sabrían dónde está su papá. Ya no van a cuestionar ni vamos a tener que mentirles sobre su paradero. Hoy se cumplen cuatro años de que fue levantado por un comando en Bahía de Kino, y por eso hicimos la búsqueda. Espero que se trate de mi güero, mi Marco Antonio”, expresó Cecilia Flores.

Por tercera vez, la madre buscadora asegura que localizó a su hijo, luego de dos hallazgos de restos óseos en los que dio fe de que se trataba de Marco Antonio; sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha informado que, con base en los exámenes de genética, se ha comprobado que los restos localizados no coinciden con los datos de la familia Sauceda Flores.