Sangre indomable circulando por arterias de ternura, imaginería irredenta trazada desde Altamira hasta Alcalá de Henares, para derramarse por todo el mundo. Sangre que se convierte en tinta invisible, herencia invaluable para los iluminados, entre ellos Sigmund Freud y toda la saga de escritores y filósofos españoles: Unamuno, Machado, León Felipe, Ortega y Gasset y María Zambrano, al unísono de poetas de la talla de García Lorca, Bergamín, Alberti y Cernuda, todos ellos tocados por el exilio y la migración.

Si elevaron sus voces desde su condición de transterrados, Freud asimismo nos devela el mejor de los exilios, colocando también el acento en el mito, la tragedia, el amor y la locura. Para él, el mayor de los exilios, el trazo perenne y doloroso del ser humano, que es el desamparo originario, la dolorosa incompletud; estamos solos en el mundo, siempre en busca de una quimera y, por ello, el hombre sueña, sueña con la incompletud.

Freud, como Cervantes, nos dice que en lo no dicho está siempre lo esencial. La multiplicidad de significaciones es infinita. Al someter la realidad a lo ideal se requiere usar un lenguaje que no puede ser interpretado literalmente, porque cada término está encajado dentro del otro en una sucesión infinita, en realidad sin origen... Estoy convencido de que no será con tropas como se resuelva el problema de las migraciones. De América Latina hacia Estados Unidos o del norte de África y del sur de Asia hacia Europa.