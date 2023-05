“Una persona con muletas se me acercó y me dijo: ya valiste v… mejor ya vete. Cuando llegué a mi auto estaba otra persona en una moto y me dijo: por esta vez te dejamos ir, pero ya bájale de h... Es la misma amenaza que me han hecho” en redes sociales, expresó.

Estoy denunciando este acto de agresión hacia nosotros (los vecinos de Benito Juárez), y estamos acusando directamente a Ivonne Teresa Corral, ex candidata del Partido Verde, y al alcalde Santiago Tabaoda porque es el principal interesado en que no se sepa que juntamos más de 15 mil firmas de personas que no lo quieren de alcalde y que exigen la revocación del mandato.