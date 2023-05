Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 4 de mayo de 2023, p. 29

Durante el periodo conocido como guerra sucia, de 1965 a 1990, entre las víctimas de la represión del Estado hubo también personas de la diversidad sexual, particularmente mujeres transexuales y transgénero, que sólo por expresar su identidad fueron detenidas de manera arbitraria, vejadas, torturadas sexualmente y asesinadas por agentes del extinto Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal en las instalaciones de Tlaxcoaque.

Los testimonios de varias de ellas abrieron ayer el Diálogo por la verdad, zona centro, el segundo que lleva a cabo el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad –el primero se realizó en Guerrero– en el que participaron integrantes de colonias populares y comunidades indígenas de Hidalgo, Morelos y Puebla que enfrentaron la ocupación militar de sus territorios.

Al inaugurar la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien preside la citada comisión, manifestó que este capítulo de la historia del país tiene que estar plenamente esclarecido y que la verdad sobre lo sucedido, que se está desenmarañando , derive en actos de procuración de justicia, que es la más profunda reparación para las víctimas.

En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Emma Yessica, mujer trans, compartió que a ella la detuvieron los policías cuando tenía 17 años y se encontraba cerca de su casa. La llevaron a Tlaxcoaque “por estar vestida de mujer; nos dijeron que por eso éramos criminales. Me cortaron el cabello, me golpearon y me violaron tumultuariamente.

“Nos tocó vivir en un sistema que nos reprimió, pero no nada más fueron las cárceles y los golpes… a mí a las 13 años me corrieron de la secundaria por llegar con la ceja depilada y el cabello un poco largo.”