Desde que surgió en 1945 (va para 80 años su existencia), la Junta de Gobierno de la UNAM ha recibido serios cuestionamientos entre los universitarios, incluso de personalidades de la talla de Mario de la Cueva, quien también fue rector. He de señalar que esa junta se integra por 15 personas que, cada cuatro años, durante el tiempo que lleva en funciones, con distintos integrantes, por supuesto, ha designado a los rectores que han pasado por la UNAM. Junta de Gobierno que, además, sin dar cuentas a nadie, toma las decisiones a nombre de todos los universitarios (cerca de 400 mil en la actualidad). Don Pablo no se opuso a la existencia de esa junta, que fue la que lo designó rector, y, antes, director de una facultad y un instituto. Sin embargo, González Casanova era partidario de la participación creciente de los profesores y los estudiantes en la toma de decisiones universitarias. Don Pablo, no lo dudo, estaba dispuesto a que la universidad se convirtiera en el laboratorio más cercano, donde se podría aplicar la democracia, su objeto de estudio en el libro La democracia en México. Lo cierto es que la democratización universitaria, que no alcanzó a dar frutos en aquel agitado periodo rectoral, sigue a la espera de poder practicarse.

* Profesor en la UNAM

