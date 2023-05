La razón más inmediata es que la Conagua no pudo o no quiso defender los aspectos de la iniciativa presidencial de la reforma minera que fueron dejados de lado en la iniciativa que al final se aprobó por las dos cámaras: bajar la vigencia de las concesiones de agua a las compañías mineras; fijar en 30 por ciento el límite de volumen de un acuífero del que pueden disponer; contabilizar el agua de laboreo en el volumen de la concesión; prohibir las presas de jales, etcétera. Aunque las mineras perdieron los rounds de dejar la minería como actividad preferente o tener que consultar a los pueblos indígenas y cederles un porcentaje de sus ganancias, ganaron todos los rounds del agua.

No menos trascendente es la necesidad de establecer la gobernanza del agua para riego en la agricultura. Por vacíos legales o por corrupción o por falta de supervisión hay agujeros negros que devoran millones de metros cúbicos del líquido. Lo que pasa en Chihuahua ofrece abundantes ejemplos a este respecto: la Conagua no ha comenzado un proceso para cerrar los más de 7 mil pozos piratas que hay en la entidad; tampoco se establece una comunicación expedita y eficaz para que la CFE no proporcione energía eléctrica a los pozos sin título de concesión; no existen mecanismos para evitar la concentración de concesiones. No hay suficientes inspectores de campo ni tampoco se adquiere la tecnología satelital para medir los volúmenes extraídos de cada pozo. No hay mecanismos efectivos de control de la extracción ilegal de aguas superficiales, ni un sistema de planeación agrohídrica que privilegie los cultivos que menos líquido requieren en cada región. Las lagunas legales y la insuficiencia de personal jurídico hacen que los abogados de los acaparadores de agua chicaneen los procesos para su beneficio, abrumen y acosen a los funcionarios que tratan de hacer su trabajo honestamente.

A esto habría que agregar los problemas internos de la dependencia, como el jaqueo de sus portales y bases de datos, los conflictos con el personal sindicalizado y la persistencia de prácticas de corrupción en personas enquistadas ahí desde el antiguo régimen. La Conagua está rebasada por todos lados. No se puede seguir distribuyendo el precioso líquido por tuberías institucionales oxidadas y picoteadas de neoliberalismo. Por esto la agenda legislativa de ambas cámaras debe ya sacar de la congeladora la iniciativa propuesta por la coalición Agua para Todos, Agua para la Vida. Es el primer paso para construir una institucionalidad sustentable, justiciera e incluyente. Urge. El agua no aguanta más neoliberalismo.