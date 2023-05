Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 4 de mayo de 2023, p. 12

Niños y adolescentes dedican entre una y cinco horas del día a los videojuegos, incluso hay jóvenes de 15 a 17 años que pueden jugar hasta 10 horas diarias, pero, además del excesivo tiempo, lo más grave es que ocho de cada 10 participan en videojuegos mediante la modalidad multijugador en línea y no siempre saben cómo actuar ante posibles riesgos, reportó una encuesta del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Los resultados del sondeo llamado Opinna videojuego indican que un relevante porcentaje de niñas, niños y adolescentes no saben cómo reaccionar ante los riesgos de los videojuegos en línea, pues suelen no darles importancia, no recaban evidencias, minimizan los hechos y no los hacen saber a sus familiares o amistades.

En el sondeo, 21 por ciento respondió que nunca juega en línea y 79 por ciento contestó que participa mediante la modalidad multijugador en línea. De este porcentaje que sí usa plataformas de varios jugadores en tiempo real, 10 por ciento reportó que no conoce con quiénes interactúa, 33 por ciento dijo que trata de relacionarse con quienes conoce y 57 por ciento manifestó que sólo alterna con algunos conocidos.

En el sondeo participaron 16 mil 248 niñas, niños y adolescentes de todo el país, 46 por ciento mujeres y 54 por ciento hombres; 90 por ciento fueron adolescentes de 15 a 17 años, 9 por ciento oscilan entre 12 a 14 años y unos por ciento de siete a 11 años.

El objetivo del estudio fue que la población de entre siete y 17 años describiera su experiencia acerca de los videojuegos en línea y cómo se protegen cuando interactúan en plataformas multijugador.