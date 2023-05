Néstor Jiménez y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 4 de mayo de 2023, p. 5

A casi un mes de las elecciones en el estado de México y Coahuila, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a las denominadas corcholatas a que no se calienten con las elecciones de 2024 y, en cambio, ayuden en ambas entidades.

Los retó a acudir los fines de semana que restan de campaña como militantes de a pie ; dijo que para no violar ninguna norma electoral, lo hagan sin hablar en los actos ni subir al templete.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard reiteró ayer su solicitud a la dirigencia de Morena de que defina las reglas del proceso para elegir a su abanderado presidencial rumbo a 2024, y negó que piense irse del partido. No, no. ¿Por qué me voy a ir?, nosotros vamos muy bien en Morena , afirmó.

Luego de reunirse con integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), reprochó a los líderes de Morena que no han respondido una carta que les envió en diciembre pasado, donde les propuso que se establezca una fecha para que los aspirantes a la candidatura que tienen un cargo público se separen de él, que la encuesta con la que se definirá al abanderado tenga una sola pregunta y que se organice un debate entre los posibles abanderados.

Reprueba que grupos se cuelguen de Morena