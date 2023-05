Al continuar con su exposición, subrayó que ante la solicitud del Pentágono “la respuesta fue: ‘No’. No permitimos la entrada de esas aeronaves y esos drones a nuestro espacio aéreo. Vamos a ponernos de acuerdo: mándennos la información y nosotros tenemos equipos para realizar el seguimiento.

Se informó que era un globo que estaba a una altura de 35 mil pies (10.6 kilómetros), 5 mil pies arriba de lo que es el tránsito de la aviación comercial, que iba a entrar antier a las 3 de la mañana por Manzanillo (Colima, en el Pacífico) y que iba a salir por Tamaulipas (Golfo) .

Sin embargo, acotó, “nosotros no detectamos nada, ni ellos nos informaron que lo hayan visto. Se hizo una consulta para ver si tenían más elementos y no (…) pero ya pasó o no se ha encontrado. A lo que voy es: cooperación, sí; subordinación o sometimiento, no”.

Desde hace semanas, Washington ha acusado el sobrevuelo de globos del gobierno de China con supuestas intenciones de espionaje, lo que ha causado tensiones entre los dos países.

López Obrador enfatizó que la seguridad del espacio aéreo nacional está en buenas manos y criticó las voces opositoras a esa decisión.