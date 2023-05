Con los actuales procedimientos del Título 42, quienes intentan cruzar de manera no autorizada son expulsados a México y después pueden intentar otra vez sin consecuencias legales, pero a partir del 11 de mayo, con las nuevas medidas establecidas por el Título 8 de una ley estadunidense, los que intenten cruzar serán detenidos y deportados o removidos con una prohibición de intentarlo de nuevo durante cinco años. Si el migrante es capturado en otro intento de ingresar, enfrenta una prohibición de 10 años, y si viola eso podría enfrentar una condena de cárcel. Por ello, afirma Ruiz Soto, el Título 8, que estará vigente a partir del 11 de mayo, es un disuasivo significativo para la migración mexicana .

Ruiz Soto explicó, en entrevista con La Jornada, que en marzo de 2023 la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 162 mil encuentros con indocumentados que intentaban cruzar la frontera por accesos no autorizados, y de ese total 71 mil 300 eran mexicanos; la cifra más grande.

Funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y México resaltan que es esta combinación de medidas de disuasión e incentivos ha logrado reducir por un dramático 95 por ciento el número de indocumentados que intentan cruzar la frontera de esos cuatro países.

Pero el analista Adam Isacson, de la Washington Office on Latin America, señala que el flujo de migrantes no se ha desplomado 95 por ciento. La migración desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela podría haberse reducido agudamente en la frontera Estados Unidos-México como resultados de expulsiones agresivas bajo el Título 42. Pero las expulsiones no han disuadido absolutamente a los ciudadanos de estos países de migrar. Están huyendo, pero están varados en el camino, afirmó.

Muchos de los detalles del acuerdo entre Estados Unidos y México de esta semana no se han hecho públicos. Dentro de la actual política, los migrantes de esos cuatro países eran expulsados a México bajo la llamada emergencia de salud por el covid y no eran procesados formalmente en Estados Unidos. Después del 11 de mayo, esos migrantes serán removidos o deportados mediante el Título 8, después de ser procesados por las autoridades estadunidenses. La decisión de México esta semana de aceptar decenas de miles de migrantes procesados en Estados Unidos es algo nuevo y aún no se cuenta con los detalles.

En el próximo mes se verán los primeros cambios, declaró Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas de la organización independiente American Inmigration Council. Hay mucha gente atrapada en México esperando el fin del Título 42 . Pronosticó que habrá un incremento significativo de migrantes intentando cruzar la frontera inmediatamente después del 11 de mayo, pero que algunas de las nuevas medidas –nuevos canales regulares para ciertas nacionalidades, más personal para atender las solicitudes de asilo, oficinas regionales, entre otras– podrían reducir el flujo indocumentado en el futuro.

Pero el problema de fondo no son las virtudes o carencias de las medidas inmediatas. “Lo que más se necesita es un giro mayor… Los políticos tienen que abandonar la fantasía de soluciones de corto plazo”, subrayó Reichlin-Melnick. El American Immigration Council difundió ayer un nuevo informe ofreciendo un mapa de la ruta para construir un sistema de asilo funcional, flexible y ordenado que, a la vez, asegure un manejo fronterizo efectivo . (https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/beyond-border-solutions).

Mientras, el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, anunció que viajará esta semana a la frontera de Texas con México como parte de los preparativos para enfrentar, en el plazo inmediato, los efectos esperados con el fin de la política fronteriza de control migratorio de la era de Donald Trump.