Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de mayo de 2023, p. 24

Oaxaca, Oax., Más de 4 mil estudiantes de educación básica y bachillerato del municipio de Santiago Amoltepec están sin clases desde el 20 de abril pasado debido a la violencia en esa zona, pues en los meses recientes cuatro profesores fueron asesinados, informó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Ayer, maestros de diversos niveles educativos de esa zona se manifestaron frente al palacio de gobierno y en el zócalo de la capital del estado para señalar que a pesar de las cuatro mesas de diálogo abiertas con el gobierno, sigue sin resolverse dicho problema.

Los docentes demandaron el ingreso de la Guardia Nacional y que se instale una base de operaciones mixtas, lo que ayudaría a mejorar la seguridad y no sólo beneficiaría a los más de 200 maestros que laboran en ese lugar, sino a todos los ciudadanos.

Vicenta Padilla, dirigente del sector de Zimatlán, expuso que actualmente son más de 4 mil los menores que se encuentran sin clases, aunque esto no es responsabilidad de los profesores, sino de la autoridad estatal, que no ofrece soluciones, y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que no avanza en las investigaciones para dar con los responsables de los asesinatos de sus compañeros.