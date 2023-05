La quiebra de tres bancos regionales (Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank) en casi dos meses no fue razón suficiente para que la Fed hiciera una pausa en mayo. No obstante, el comunicado no menciona la frase de que podría ser apropiado un ajuste adicional en las tasas de interés.

Simplemente indicó que para evaluar el grado al cual podría ser apropiado un endurecimiento adicional, se considerarán el apretamiento monetario acumulado y su efecto rezagado en la economía, así como eventos económicos .

La Fed mencionó que la inflación aún se mantiene elevada, con un crecimiento moderado en el primer trimestre del año. Mencionó que continuará monitoreando la información económica más adelante para mantener la política monetaria apropiada y lograr que la inflación llegue al objetivo de largo plazo de 2 por ciento (5 por ciento anual en marzo).