Jueves 4 de mayo de 2023

Mike Tyson dijo que Saúl Canelo Alvarez no puede ganarle hoy día a su némesis David Benavidez, peleador mexicano nacido en Phoenix, Arizona. El legendario ex campeón de peso completo cree que la mejor versión del boxeador tapatío ya pasó y no queda más por sorprender en el futuro.

José Benavidez, padre y entrenador de David, coincide por completo con la visión de Tyson, y aclara que lo expresa sin querer faltar al respeto a la carrera del Canelo. Eso sí, advierte que es la ley de la naturaleza a la que están sujetos todos los atletas.

No sólo Tyson, muchos ya lo dicen por lo que hemos visto en las peleas recientes de Saúl , señala José Benavidez, nacido en Arcelia, Guerrero, pero quien migró hace décadas a Estados Unidos.

Ya se nota que su mejor momento pasó. Es la ley de la naturale-za, todo boxeador tiene un declive, incluso los mejores llegan a su cima y después empiezan a caer. No tiene nada de malo, porque eso es par-te del deporte y de la vida.

Canelo peleará este sábado ante el británico John Ryder en Guadalajara. Un combate que para José Benavidez no significa ningún reto ni abonara nada en la carrera del tapatío. De entrada, pone en duda la calidad del rival, quien sólo ha tenido un par de títulos, el interino de la AMB y vacante de la FIB.

No representa nada un rival como Ryder. No va a dar ninguna sorpresa, estoy seguro, la única pelea rescatable es la que sostuvo ante Daniel Jacobs, y no iba ganando. Se llevó la victoria sólo al final, pero no fue contundente , sostiene don José.

Para el padre de David, no hay discusión sobre quién es el boxeador mejor colocado en el plano internacional: Canelo, no sólo del boxeo, sino del deporte. Pero también piensa que ha perdido su potencia letal.