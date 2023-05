A veces el dinero no es lo que más importa , respondió Canelo sobre la disposición a ganar menos para que la función pudiera realizarse en Guadalajara; estoy con mi gente y eso vale mucho más; para mí no representa ningún sacrificio .

De modo que Guadalajara será el centro de atención del depor-te en el mundo. Aquí 50 mil personas estarán en el estadio viendo no al mejor de hoy, sino al mejor de la historia del deporte , sostuvo Hearn.

“Venimos desde muy abajo; somos de origen humilde como mucha gente en México. No ha sido un camino fácil para llegar hasta aquí, pero se hizo el trabajo para merecer ser el retador de Canelo”, expresó en la conferencia junto con su entrenador, Tony Sims.

Hoy estoy aquí y no pienso desperdiciar la oportunidad. Es suficiente que yo sepa el nivel que tengo y lo que trabajé para llegar hasta esta pelea , declaró Ryder, joven de Islington, un barrio de trabajadores que ha empezado a gentrificarse, pero que conserva su sabor popular.

Desde hace muchos años, el tapatío expresó que le gustaría volver a pelear en su país, algo que no realizaba desde 2011, cuando enfrentó al boricua Kermit Cintron en la Plaza de Toros México.

Regreso a mi país como el mejor y no como alguien que está a punto del retiro , sentenció; me gustaría quizás volver a pelear otra vez en México, espero que no pasen 12 años para regresar .

De todas la peleas que Saúl ha enfrentado en su carrera, refirió que la que ocurrirá el sábado por la noche en casa de las Chivas será una de las más memorables.

Es una gran responsabilidad para mí el venir y darles la mejor pelea, el mejor espectáculo a la gente que me vio crecer desde un inicio. Vengo con emoción, pero con mucha responsabilidad y entusiasmo, con enormes ganas de poderles brindar lo mejor y me voy a subir a hacer lo mío, que es pelear; nací para esto y eso se me da natural. Además, estamos preparando algo muy especial para la gente , aseguró el multicampeón.

Las funciones del Canelo además guardan siempre un apartado para la sorpresa en cuanto a invitados y el espectáculo que ofrece. Durante la conferencia no quedó fuera ese tema. El tapatío aclaró que no estaría el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, en este momento la sensación global de plataformas de reproducción musical, sino Beto Vega, un intérprete de música regional.

En la rueda de prensa un representante de Guinness World Records entregó también al Canelo y a sus hermanos Víctor, Daniel, Gonzalo, Ricardo, Ramón y Rigoberto Álvarez Barragán, un reconocimiento por haber establecido la marca del mayor número de hermanos combatiendo en una misma función de boxeo profesional, establecido en 2008.

No sólo los siete subieron al escenario a recibir el reconocimiento, sino el padre de ellos, Santos Álvarez, mientras en primera fila otros familiares como la madre, esposas e hijos de los Álvarez Barragán aplaudían emocionados.