Para ver las 18 obras, hay que caminar por las salas en la penumbra. Las piezas son casi siempre environments (ambientes), videoesculturas o instalaciones. Algunas, como The view (1997), uno de sus primeros trabajos, requieren la mirada voyerista del espectador, quien se entromete en la intimidad de los otros, observando las ventanas de los vecinos entre las persianas, lo que recuerda a La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, un autor cuya referencia también está presente en otras creaciones. El cine, la arquitectura y la literatura, más que el arte, son sus alusiones.

Cuando se cruza el umbral de la puerta principal del museo, se siente como si se entrara en otro mundo. La muestra no es tradicional, empezando por el letrero del nombre del artista que recibe al público, que parece el anuncio de un musical de Broadway. Un video claro y conciso introduce su trayectoria artística.

Para el crítico Jacopo Crivelli Visconti, en las paginas del catálogo, La invención de Morel (1940), del también argentino Adolfo Bioy Casares, parece haber inspirado diversas de sus obras más conocidas, como La Piscina (1999) o Changing Rooms (2008), donde algunos camerinos pueden reflejarnos al infinito en un espejo o sorprendernos al deambular por éstos, descubriendo que algunos no tienen espejos sin que lo notemos.

Los efectos visuales, creados con poca tecnología, pero mucha creatividad, y usando elementos mecánicos muy esenciales, pueden llevarnos a una sala donde encontremos un lago nocturno con balsas de madera que sólo aparentemente se reflejan y se balancean en el agua, gracias a efectos ópticos. Asimismo, podemos entrar en un cajón de escalera de un alto edificio (Staircase, 2005) donde el barandal, girado a 90 grados, nos muestra como si lo pasáramos de lado y no de lo alto. Otras piezas tienen una cualidad poética, como The Cloud (2012), una nube capturada en una vitrina.

Aunque con probabilidad Class-room (2017) sea su obra presente mejor lograda, que une un engaño óptico con uno poético. Dos espacios paralelos separados por un vidrio cumplen la magia de transportarnos al espacio adjunto a través de nuestro reflejo.

Erlich ha entrado por la puerta grande, exponiendo en el espacio más conocido de la ciudad que quizás hace algunos años no hubiera podido realizarse. La posible explicación la aporta Iole Siena en una entrevista con Il Giornale dell’Arte en 2020. Iole es la presidenta de Arthemisia, la empresa organizadora de la exposición y líder en el sector expositivo en Italia.