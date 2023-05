Esta experienica le permitió crear historias que no solamente entretienen a los niños, sino que permiten a los adultos revivir su infancia y al mismo tiempo crear un vínculo. Ramos Revillas consideró que los libros para niños son importantes, porque aunque muchos adultos no los toman en serio, porque creen que todos son historias bonitas o sencillas, o cursis, la verdad es que cuando se acercan a la literatura infantil contemporánea se ven reflejados, porque ellos fueron así y, al leerlos, tal vez puedan rencontrarse, porque la literatura infantil y juvenil debe tener esa dualidad: por un lado, el llamado a la aventura, a la emoción y a la búsqueda de los niños cuando son niños y, por el otro, esa misma búsqueda, ese llamado a la aventura de los adultos que pueden pretender recordar cómo eran de niños .

▲ Antonio Ramos Revillas quería hacer literatura seria y un día, cuando lo invitaron a colaborar en una colección de libros dirigida a niños de 8 a 12 años, se sorprendió mucho por su empuje, por el poder que ofrece para retornar a lo básico, volver a fabular, contar historias que sean atractivas, interesantes, que muestren el mundo . Foto cortesía de @Domestika

Crecimiento personal, divorcios y corrupción

Esa intención queda claramente plasmada en sus más recientes libros, publicados por la editorial Planeta, Cocodrilo comepesadillas y Operación Zoo. “Cuando los empecé a contar sabía que tenían que ser libros ligeros, porque me interesaba que se pudiera percibir muy bien la dinámica de los personajes, las historias, pero no sólo quería contar historias, sino también ofrecer cierta veta humana, y así fue que en Cocodrilo comepesadillas abordé la cuestión del divorcio y del crecimiento personal; no se trata solamente de un cocodrilo que asusta pesadillas. En tanto, en Operación Zoo, no sólo son unos niños que quieren rescatar o hacer un zoológico pequeño, sino que también se enfrentan a la corrupción política, como todos la padecemos”.

Llamada de atención a los padres

Los libros de Ramos Revillas también son una llamada de atención a los padres, a fin de que sean más sensibles a los intereses e inquietudes de sus hijos en un mundo donde el consumismo y la prisa los absorbe.