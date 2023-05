Explicaron que son 100 parcelas con un costo de entre 8 y 10 millones de pesos, lo que significaría un pago de entre 800 mil y mil millones de pesos, de lo cual no hemos visto un solo centavo, por lo que solicitamos a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, nos reciba .

Dijeron que su intención es que queremos que antes de que se vaya para participar en su campaña nos dé una cita para el pronto pago de Terromotitla, porque hoy no tenemos parcela, no tenemos pago, no tenemos nada y estamos sobreviviendo con un trabajito o sembrando en otras partes .

Mientras, los talleres ubicados en la estación Tláhuac ahí están, sobre las 30 hectáreas de parcelas, propiedad de 100 personas que estamos afectadas en espera de que se nos pague la indemnización por ellas a precio comercial actualizado por parcela .

Aclararon que no pertenecen a ningún partido político, “somos muy derechosos diciendo las cosas, porque la tierra era nuestra y lo único que deseamos es que ya se finiquite este proceso de pago y el decreto expropiatorio que hicieron las autoridades en 2008, pues hemos tocado cientos de puertas y no tenemos nada firme”.