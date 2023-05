Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 4 de mayo de 2023, p. 26

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que aunque el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y los panistas involucrados en el cartel inmobiliario aseguren que son falsas las acusaciones y que se trata de una persecución política, lo cierto es que hay pruebas, documentos y testigos que hablan de la corrupción en la que participaron.

Ahora salen muy juntos, pero lo que los junta, la verdad, es la corrupción , afirmó la mandataria en respuesta al respaldo público que ofrecieron al panista dirigentes, diputados y alcaldes opositores.

Tras refrendar su respaldo al trabajo realizado por la fiscalía capitalina, la jefa del Ejecutivo local afirmó que no se trata de un asunto de persecución política ni electoral, sino de una investigación en la que se dio a conocer que se contrataron empresas para la reconstrucción que nunca hicieron nada, pero sí se les pagó, y después con ese recurso se compraron a mitad de precio departamentos en una torre “donde viven el alcalde, el ex alcalde, el ex diputado y amigo del diputado.

“Dicen que es falso todo lo que se plantea ahí, pero por qué no explican tantos edificios que no cumplen los usos de suelo (…) y cómo es que una buena parte de ellos viven en esos departamentos.”