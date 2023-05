Beatriz Sánchez Monsiváis, prima de Carlos, tuvo la deferencia de contactarme con el coordinador de las Bibliotecas Personales, Javier Castrejón Acosta, para conversar con él y me proporcionara información acerca de la extensa bibliografía depositada en los libreros. Monsiváis calculaba poseía más de 20 mil volúmenes. No estaba lejos su ­cálculo de los libros que finalmente han sido catalogados en su biblioteca de la Ciudadela: son 26 mil 935. Además hay que sumar las 18 mil piezas documentales (revistas, periódicos, cartas, manuscritos) alojadas en el fondo reservado y que todavía no está abierto al público. Y no lo está porque continúa en clasificación con el fin de tener localizados escritos de Carlos en publicaciones periódicas de México y el extranjero.

En 2006, en la entrega a Carlos Monsiváis del Premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, José Emilio Pacheco refirió el legendario don de la ubicuidad del personaje: “Como el centenario de 2038, esta leyenda se encuentra todavía en el indescifrable porvenir. En cambio ya existe otra, la de un día de octubre de 2004 en que, según ha podido documentarse, Monsiváis presentó al mismo tiempo un libro en El Colegio de México y otro en el Fondo de Cultura Económica. Simultáneamente participaba en una mesa redonda en Bellas Artes, era entrevistado en vivo por la televisión, contestaba preguntas en un programa radiofónico de teléfono abierto y redactaba con un bolígrafo de hotel su artículo para El Universal”. Una pregunta: ¿acaso no sería magnífico que la biblioteca de JEP estuviera en el conjunto de las Bibliotecas Personales de la Ciudadela?

Carlos se reivindicaba como lector, de lo cual deja contundente testimonio su asequible biblioteca, en la que un recorrido posible es detenerse en las temáticas con más libros acumulados por él. Monsiváis sigue presente en los tres sitios que albergan sus acervos en los lugares ya mencionados. También su legado está disperso por aquí y por allá en quienes lo siguen leyendo, evocando y conversando con él en distintos lugares y condiciones. Como antes, su ubicuidad es constatable.