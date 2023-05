Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de mayo de 2023, p. 13

Sin avisar y sin considerar a los pacientes adscritos a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 49, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidió cambiarlos a otras clínicas. Verónica, diabética, y su esposo, quien padece insuficiencia renal, no ve y no camina, por lo que la transferencia a la UMF 20 implica mayor tiempo de traslado de 10 a 50 o 60 minutos, y pagar taxi, que es la única forma en que puede llevar a su marido.

Ayer por la mañana, derechohabientes protestaron ante la UMF 49, en la colonia El Arbolillo. La pretendían cerrar, pero fueron recibidos por dos funcionarios que dijeron ser la directora y el administrador de la unidad. No dieron solución a nada , comentó Verónica.

El IMSS informó que por saturación en las UMF 20, 41, 44 y 49, fue necesaria la migración de casi 45 mil derechohabientes a la nueva UMF 15 en Lindavista.

El dato no coincide con lo que se ha informado a algunos usuarios de que su nueva unidad de atención es la 20, en Magdalena de las Salinas. A otros sí los pasaron a la 15, comentó Verónica, quien desde hace días no puede agendar cita médica, ni le proporcionaron los fármacos para su esposo. Toma carbonato de calcio y Calcitriol, que no hay en la farmacia.