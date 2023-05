Alma E. Muñoz y Enrique Méndez

Oficialmente se han detectado 650 aplicaciones para celulares de empresas fraudulentas que otorgan créditos con tasas de interés de 250 por ciento anual en promedio, pero la cifra negra puede ser hasta de 3 mil, advirtió el diputado Jericó Abramo Masso (PRI), impulsor de la ley para sancionar con hasta nueve años de cárcel a los también llamados montadeudas y con multas de 50 mil a 300 mil pesos.

Adelantó que trabajan en una modificación al artículo 284 bis del Código Penal para cerrar la pinza y tener más dientes , a fin de ampliar las sanciones. Se habla, en los pasados cuatro años, de más de 600 mil posibles defraudados por créditos de 500 hasta mil pesos con entes no autorizados, y no tienen obligación jurídica de pagar porque no firmaron un contrato; el agio es un delito penado .