Interrogado sobre si él va a renunciar a su puesto, expuso: yo no pienso que los funcionarios, quienes estamos en el servicio público, debamos llegar en nuestros cargos a la encuesta con que Morena definirá a su abanderado presidencial para 2024. En mi forma de pensar, correspondería a Morena fijar la fecha, pero si no lo hace, entonces cada uno de nosotros tomará sus decisiones. No vamos a estar esperando a ver cuándo deciden hacer las cosas .

Agregó que a la fecha no ha recibido respuesta de Morena a la carta que les envió en diciembre con el planteamiento anterior. A mí no me han dado ni siquiera respuesta, lo cual me parece increíble. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo .

Adelantó que buscará a la dirigencia del partido para preguntarle si van a responder o lo están pensando . Recordó que les planteó tres propuestas: que los aspirantes se separen de sus cargos antes de la encuesta, que ésta tenga una pregunta y que se organice un debate entre los aspirantes morenistas.

En una carta dirigida a Ebrard, Martha Delgado agradeció al canciller y al presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza, y señaló que decidió separarse del cargo con la finalidad de dar inicio a proyectos personales y políticos que demandan mi completa dedicación .

Al frente de la subsecretaría de Asuntos Multilaterales quedará como encargado de despacho Eduardo Jaramillo, director general de la SRE para la Organización de Naciones Unidas.