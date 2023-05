Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de mayo de 2023, p. 5

Almoloya de Juárez, Méx., Un juez de distrito adscrito al centro de justicia contiguo al penal de máxima seguridad del Altiplano decretó la libertad del ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Jesús Óscar Navarro Gárate, y a dos ex funcionarios de Leche Industrializada Conasupo SA de CV (Liconsa) –detenidos el pasado 24 de abril– al considerar que no había elementos suficientes para procesarlos por el delito de delincuencia organizada que les imputó el Ministerio Público (MP) federal.

Tras una audiencia que inició al mediodía del lunes pasado, el juez decretó ayer por la madrugada el auto por el cual absolvió a Navarro Gárate, Carlos Norberto Valero Flores, ex subdirector de Aseguramiento de Calidad de Liconsa, y a Enrique Zamorano Solís, ex subgerente de Impuestos de la empresa de participación estatal mayoritaria, pues estimó que las pruebas aportadas por el MP no sostenían la sospecha de que se confabularon para favorecer a particulares con el pago de recursos públicos, por servicios nunca entregados a Segalmex.

Desviaron millones

La acusación se centraba en que los ex funcionarios permitieron que se pagaran cientos de millones de pesos del erario a Grupo Vicente Suárez y Comercializadora de Productos Lácteos La Laguna (Coprolac), por servicios de procesamiento de leche.