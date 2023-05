Expresó su inconformidad con el financiamiento estadunidense a organizaciones como México Evalúa, Artículo 19 o Mexicanos contra la Corrupción. Y lanzó: ¿Quiénes son los de las guacamayas? ¿Por qué no hacen una investigación? Es muy raro. Pero hipotéticamente creo que eso tiene que ver con el extranjero y con agencias. Lo que no se vale es que se cuelguen de estos jaqueos que llevan a cabo agencias de gobiernos internacionales .

A partir de un cuestionamiento sobre la secuela legal del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, destacó que de este lamentable caso ya hay nueve o 10 detenidos porque se ha avanzado mucho en derechos humanos pero no se reconoce. La pregunta le dio pauta para desacreditar a organizaciones en esta materia: tenía ganas de hablar sobre el tema porque hay muchos farsantes. Hasta organizaciones de derechos humanos vinculadas a la iglesia progresista .

En conferencia, también descalificó la gestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerarla poco profesional. Aunque a pregunta expresa descartó una eventual salida del Pacto de San José, dijo que en ese organismo actúan de manera tendenciosa. No son confiables . Puso en duda la orientación de la CIDH: ¿qué hacen cuando de manera facciosa, violando derechos humanos, se encarcela al presidente de Perú, porque no pertenece a la oligarquía de ese país”.

México presentará una protesta diplomática al gobierno de Estados Unidos por la pretensión de incrementar los recursos de apoyo a asociaciones no gubernamentales en México. ¡Cómo le va a estar dando dinero a una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo, democrático! ¡Cómo van a financiar a opositores desde el extranjero! Eso es violatorio de nuestra soberanía, es intervencionismo , anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

–Respecto a Francisco Garduño. Ya lo vincularon a proceso. Usted ha dicho que se va a aplicar la ley.

–Se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que nuestros adversarios no reconocen nada de lo que se está haciendo, y hay una diferencia como del cielo a la tierra entre lo que hacían los gobiernos anteriores.

Declaró que su gobierno actúa con convicción y humanismo , por lo que la solicitud a la Fiscalía General de la República es actuar con estricto apego a la legalidad porque no protegemos a nadie .

Sus críticas a las organizaciones abarcaron a las que están vinculadas con la Iglesia católica, recordando el episodio en el que asesinaron a dos sacerdotes jesuitas. ¿Qué pasa en Chihuahua? Deploró que en un homenaje a los fallecidos por la plana mayor de la oligarquía de Chihuahua y sacerdotes supuestamente progresistas, y se lanzan en contra de nosotros, como si nosotros fuésemos los culpables. Claro que tenemos responsabilidad porque somos autoridad, pero no somos culpables .

Mientras se hacían las investigaciones y las corporaciones federales recorrían la zona para esclarecer el caso y rescatar los cuerpos, el gobierno de Chihuahua planteó que si salía el Ejército de la zona, se les entregarían los cuerpos. Ordenó rechazar esa petición y poco después aparecieron los cuerpos por una región donde ya se había buscado.