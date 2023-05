Críticos, así como muchos medios, señalaron que es una acción muy parecida a las impulsadas por el ex presidente Donald Trump, las cuales fueron denunciadas por quienes ahora residen en la Casa Blanca y su partido en esos momentos.

Pero ahora la Casa Blanca insistió en que no se parece en nada a las acciones del mandatario anterior. La vocera Karine Jean-Pierre subrayó que fuerzas militares han apoyado a las autoridades fronterizas “por casi dos décadas… entonces, esto es una práctica común”.

Es cierto que el envío de tropas federales a la frontera ha sido ordenado por presidentes de ambos partidos en los años recientes, desde Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama hasta Trump.

La vocera Jean-Pierre también argumentó que esta medida no sería necesaria si el Congreso actuara para otorgar los fondos necesarios a las tareas de las agencias de control fronterizo, y recordó que la situación es también resultado de que republicanos en el Congreso no han respondido a la propuesta de una reforma migratoria integral presentada por Biden en su primer día como presidente.

Acusó que políticos republicanos, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, continúan jugando política con migrantes en lugar de abordar lo que está ocurriendo en la frontera y dejar de obstaculizar la aprobación de más recursos para los esfuerzos en la frontera y una reforma migratoria.

Pero las medidas militares de Biden también han generado críticas desde su propio partido y defensores de derechos de los inmigrantes. El senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, denunció el envío de tropas a la frontera como inaceptable . Agregó que “el gobierno de Biden ha tenido más de dos años para planear por el fin de esta política de la era de Trump de una manera que no viole nuestros valores como país… Intentar anotar puntos políticos o intimidar a migrantes al enviar a militares a la frontera atiende a los ataques xenofóbicos del Partido Republicano sobre nuestro sistema de asilo”.