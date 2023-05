T

odo libro, que sin duda parece una concreción, en cierto modo, no tan dudoso, es una abstracción. En tanto tal abstracción (y no nos metamos en el asunto de abstracción de qué) no devenga una auténtica, patente concreción, tal libro no es un libro.

Carente de vida, del soplo de vida que vida necesaria, definitivamente infunde, el libro de que hablamos –escrito por nosotros, leído por nosotros– es sólo y cuando mucho, apariencia (objeto, no sujeto), materia o carente de espíritu, o insuficientemente espíritu –que algo de espíritu toda palabra guardará–.

Insuficiencia cardiaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal… Cuántos libros no hay, no los habrá, que las padecen. A esos libros, que desde luego existen, y no –o yo no creo que– para mal, hay que leerlos con espíritu o de enfermero, o de médico, o de paciente o (no hay por qué –todo es metáfora, sabemos– menospreciar tales actividades, en efecto practicadas) de curandero o brujo, o hasta de confesor. No: con espíritu de lector, de buen lector, de lector tan a la vez humilde como avezado. Tan seguro de sí como inseguro de su oficio: leer.

Todos los que escribimos estamos hermanados y como buenos hermanos hemos de comportarnos con los libros de otros. Considerarlos, discernirlos, comprenderlos. Dichas tareas, que no hay motivo para no pensar que corresponden al crítico, corresponden, es inevitable, a todo lector; un lector que no es crítico no es del todo un lector. Escribir y leer, bien que nos enseñen, según lo acostumbrado, a leer y escribir, no ciertamente son actividades separadas, sino una y la misma.