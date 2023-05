L

os partidarios del canciller Marcelo Ebrard de hecho abrieron la campaña para convertirlo en el candidato de Morena a la Presidencia de la República, al presentar su renuncia Martha Delgado al cargo de subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Es el brazo derecho de Ebrard desde los años en que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Agradezco al presidente López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard la honrosa oportunidad de servir y representar a mi país , dice en una extensa carta en que destaca las principales tareas que le tocó desempeñar. Martha jugó un papel central en la gestión de conseguir vacunas e insumos médicos en los días críticos de la pandemia. El partido en el poder elegirá formalmente a su abanderado después de las elecciones del estado de México y Coahuila, que tendrán lugar el 4 de junio. Las dos encuestas que servirán como instrumento para elegir al candidato presidencial están pensadas entre julio y agosto. Pregunté a Daniel Millán, jefe de la Oficina del canciller el significado de la dimisión de Delgado. “Digamos que se va de avanzada para promocionar la candidatura de Marcelo. Es un mensaje de que vamos en serio y a ganar. Ebrard le dio una despedida de lujo: “Ella conversó conmigo y me dijo: ‘yo quiero irme a la promoción abierta 100 por ciento de tus aspiraciones y ya no estar en la secretaría, dada la proximidad de los eventos políticos que anunció recientemente el señor Presidente de la República’”. Su remplazo será Eduardo Jaramillo, hasta ahora director general para la Organización de Naciones Unidas; asumirá como encargado de despacho de la subsecretaría. Como es de sobra conocido, hay otros dos aspirantes fuertes: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La oposición no tiene ninguno que represente un riesgo para el triunfo de Morena. Hoy habrá noticias en la mañanera.

Bateó el tema

El presidente de Morena, Mario Delgado (no es familiar de Martha), quien difícilmente oculta su simpatía por Claudia Sheinbaum, prefirió no tocar el espinoso tema de que los partidarios de uno de los aspirantes ya se lanzaron abiertamente a la campaña. Escribió en Twitter: “Todo nuestro reconocimiento a @marthadelgado subsecretaria de la @SRE_mx por la gran cantidad de logros en favor de nuestro país y su presencia en el mundo. Tengo el privilegio de conocerla desde hace muchos años y siempre he admirado su eficiencia como servidora pública y su enorme pasión por el medio ambiente y los derechos humanos. ¡Abrazo!” Ebrard recientemente apareció junto a los otros tres aspirantes (incluido Ricardo Monreal) a un lado del presidente López Obrador, cuando la reunión fast track con los senadores morenistas. La Constitución establece que los secretarios de Estado, y otros funcionarios, que quieran postularse a la Presidencia deben renunciar a sus cargos con seis meses de anticipación al día de la elección. En una carta dirigida al partido, Ebrard había urgido a que se separen ya de sus cargos y debatan sus propuestas. Probablemente la renuncia de Martha Delgado hará que se adelanten los tiempos electorales. La elección presidencial será el 2 de junio de 2024, pero el caldero político ya está hirviendo.