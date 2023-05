Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de mayo de 2023, p. 23

Washington y Nueva York., Es bueno verlos a todos aquí, eso significa que el trabajo que estamos haciendo tiene un impacto , empezó Liz Oliva Fernández al saludar a un público de estudiantes y otros jóvenes, así como algunos viejos izquierdistas estadunidenses en Washington DC que llegaron para conocerla y ver partes de su premiada serie documental La guerra sobre Cuba.

El foro y presentación fue sólo una escala de una gira por Estados Unidos de la periodista cubana que la llevó a Nueva York, Boston, Filadelfia, Baltimore y la capital nacional en abril con sus colegas de la empresa de medios independiente Belly of the Beast. En cada lugar ella habla sobre su propia vida, familia y la realidad cotidiana en Cuba y el impacto del bloqueo estadunidense en todo.

Hoy día en Cuba estamos en un momento realmente difícil, está realmente oscuro , comentó Fernández ante el público que se había reunido en la librería y centro activista The Outrage, en Washington. Estoy aquí como periodista y para hablar de la política contra Cuba, ese embargo que hemos enfrentado desde los años 60 .

Fernández se ha enfocado en la videoserie en inglés de seis partes La guerra sobre Cuba (https:// youtu.be/z1mknIkBGUA), cuyos productores ejecutivos son Oliver Stone y Danny Glover, que ha sido vista por cientos de miles, que aborda temas de la vida contemporánea en la isla, desde la salud, el beisbol, la cultura, la asistencia internacional, hasta las protestas y quejas detonadas por la austeridad en 2021 y, por supuesto, el bloqueo.

No la llamamos una guerra contra Cuba porque somos radicales, lo decimos porque eso es , explicó Fernández al responder a la pregunta de un estudiante de la Universidad Howard, quien dijo que no sabía mucho sobre la isla. Después de explicar que el gobierno estadunidense gasta millones en sus esfuerzos por promover un cambio de régimen en su país, ella comenta que tal vez si no desperdiciaran tanto dinero en intentar derrocar a nuestro gobierno, el de ustedes podría gastar eso en programas de salud y mejor educación aquí en Estados Unidos .