Además, habló de complicidad de los responsables políticos o sindicales que no condenan la violencia e hizo hincapié en que sin la acción de las fuerzas del orden no hubiera sido posible la manifestación del Primero de Mayo en París, de forma que no hubiera habido democracia social .

Al margen de las críticas que reciben desde el gobierno, las ocho principales agrupaciones sindicales mantuvieron una cumbre en París para decidir el futuro de las movilizaciones.

Su conclusión fue unánime: seguirán las protestas hasta que haya una respuesta del gobierno, al cual le exigen el retiro del polémico plan de reforma, que fue aprobado por decreto el pasado 15 de abril, para sentarse de nuevo a negociar.

En un comunicado conjunto, las agrupaciones se quejaron de que el gobierno de Macron no haya fijado ni el marco ni el objetivo del ciclo de concertaciones que asegura que quiere abrir .

Adelantaron que van a plantear propuestas comunes, tanto al gobierno como a las empresas, con la finalidad de que se tengan en cuenta las preocupaciones de los trabajadores, en particular en materia de salarios, condiciones de trabajo, salud laboral, democracia social, igualdad entre hombres y mujeres y medio ambiente .