Khader Adnan eligió la huelga de hambre como último recurso, un medio no violento de protestar contra la opresión de la que son objeto él y su pueblo , indicó dicha organización.

No queremos que se vierta ni una sola gota de sangre, no queremos que nadie responda al martirio (de Adnan), no queremos ningún disparo de cohetes y que después ataquen Gaza , añadió Randa.

Durante la madrugada, tres cohetes y un obús fueron lanzados desde Gaza hacia Israel; al menos tres personas resultaron heridas, entre ellas una en estado grave, a causa del impacto en la ciudad de Sderot de un proyectil, informó vía Twitter el servicio Estrella Roja de David.

Por la tarde, tanques israelíes dispararon hacia la franja de Gaza, informó el ejército, y desde el territorio palestino se lanzaron más cohetes hacia Israel, constataron periodistas de Afp.

Esos nuevos disparos fueron reivindicados, en un comunicado conjunto, por los grupos armados de la franja de Gaza, que afirmaron que se trataba de una primera respuesta a la muerte de Adnan.

Tras el anuncio del deceso, el grupo Yihad Islámica, considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, advirtió que Tel Aviv pagará el precio de este crimen , mientras Hamas –que controla el enclave– recalcó que la ocupación y su gobierno fascista pagarán .

En agosto de 2022, tres días de enfrentamientos entre Israel y Yihad Islámica provocaron la muerte de 49 palestinos, 12 de los cuales eran miembros de Yihad Islámica y al menos 19 eran niños, de acuerdo con reportes de la Organización de Naciones Unidas.

Ayer por la mañana, comerciantes palestinos cerraron sus tiendas en Cisjordania en respuesta a un llamado a huelga general.

En el norte de este territorio ocupado desde 1967, un israelí resultó herido por fragmentos de cristal y dos vehículos sufrieron daños por disparos, dio a conocer el ejército israelí, que busca a los responsables.