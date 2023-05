Vicente Juárez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de mayo de 2023, p. 26

San Luis Potosí, SLP., Quiero ser Presidente, y mi propuesta es lograr la mejor versión de México, una donde se construya, no se destruya; donde se proponga y no se descalifique, y lo más importante: una versión que una, no que divida , afirmó el priísta Alejandro Murat Hinojosa, quien visitó ayer esta ciudad como parte de su recorrido por el país para dialogar con los ciudadanos y presentarles el proyecto que encabeza.

El ex gobernador de Oaxaca consideró que lo más importante es estar con la gente, escucharla y poder entender los retos que hay en todo el país sin excepciones, porque problemas de agua y de seguridad, entre otros, los hay en todo México . Dijo estar convencido de que hay un México mejor que podemos construir todas y todos juntos .

Murat Hinojosa se reunió con sus militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quienes presentó su libro Más Oaxaca en el mundo, en la sede estatal del tricolor, en esta capital.