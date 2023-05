Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de mayo de 2023, p. 24

Los narcobloqueos en Tamaulipas son parte de una lanzada política contra el gobernador Américo Villarreal, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Interrogado ayer en la conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre la situación de inestabilidad que se dio desde el domingo en distintos puntos de la entidad, el mandatario federal indicó que en este caso se aplica la frase: ¿De parte de quién?

Dijo que desde el antes del domingo se ha manejado en la opinión pública la versión de que existe inestabilidad en el estado, que ya regresó la violencia a Tamaulipas. Que antes, cuando estaba el gobernador (Francisco García) Cabeza de Vaca prevalecía la paz. Entonces, me empezó a llamar la atención. En política, cuando suceden cosas así, atípicas, siempre la pregunta es: ¿Y de parte de quién?

El Ejecutivo federal prosiguió: “¿Qué es lo que estoy yo percibiendo? Que, pues, hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal. No estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, que los hay, pero ¿no ven cómo me respondieron ahorita ustedes? ‘¿Y Tamaulipas? ¿Y Tamaulipas?’”